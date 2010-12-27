В суды Петербурга поступили дела по 56 задержанным на митинге Навального

Из-за акции протеста в отношении 56 человек заведено административное дело.

Петербургские суды начали рассматривать дела задержанных оппозиционеров, которых остановила полиция днем 9 сентября. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону. По данным организации, на данный момент в Красногвардейскую инстанцию поступило 33 обращения, в Кировскую - 13, в Приморскую - 10. Материалы зарегистрированы за административные нарушения.

Известно, что к настоящему моменту четыре сторонника Навального в Петербурге, участвовавших в несанкционированном митинге будут находиться под арестом. Для фигурантов дела назначено наказание в виде нахождения под стражей в течение пяти и семи суток.

Напомним, что на Пироговской набережной водитель распылил перцовый баллончик в лицо оппозиционеру.

Фото: Piter.tv