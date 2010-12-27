Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
На Пироговской набережной водитель распылил перцовый баллончик в лицо оппозиционеру
Сегодня, 8:20
0
lesjasap
149

На Пироговской набережной водитель распылил перцовый баллончик в лицо оппозиционеру

0
 
 

Как отмечают прохожие, инициатором конфликта стал сам пострадавший.

В Петербурге во время проведения акции протеста против принятия пенсионной реформы неизвестный водитель воспользовался перцовым баллончиком. Мужчина вышел из машины и распылил содержимое в лицо одному из участников митинга. По версии очевидцев, конфликт между сторонами возник из-за того, что они не могли поделить проезжую часть. Отметим, что толпа активистов двигалась не только по тротуарам, но и автомобильной полосе, что затрудняло проезд для транспорта.

Инцидент произошел днем 9 сентября около Пироговской набережной. По информации от представителей "Фонтанки.ру", участник шествия специально ногой ударил корпус проезжающей машин. Водитель решил проучить невоспитанного гражданина и ответил ему средством защиты от хулиганов.

Фото: Фонтанка.ру

Все новости района
Теги:
Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей Происшествия

Оставить комментарий

5