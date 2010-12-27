На Пироговской набережной водитель распылил перцовый баллончик в лицо оппозиционеру

Как отмечают прохожие, инициатором конфликта стал сам пострадавший.

В Петербурге во время проведения акции протеста против принятия пенсионной реформы неизвестный водитель воспользовался перцовым баллончиком. Мужчина вышел из машины и распылил содержимое в лицо одному из участников митинга. По версии очевидцев, конфликт между сторонами возник из-за того, что они не могли поделить проезжую часть. Отметим, что толпа активистов двигалась не только по тротуарам, но и автомобильной полосе, что затрудняло проезд для транспорта.

Инцидент произошел днем 9 сентября около Пироговской набережной. По информации от представителей "Фонтанки.ру", участник шествия специально ногой ударил корпус проезжающей машин. Водитель решил проучить невоспитанного гражданина и ответил ему средством защиты от хулиганов.

Фото: Фонтанка.ру