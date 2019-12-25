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В суде рассмотрят дело о подпольном казино на Комендантской площади
Сегодня, 10:48
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himif

В суде рассмотрят дело о подпольном казино на Комендантской площади

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Азартные игры незаконно проводили в квартире в жилом доме.

В Приморском районном суде рассмотрят уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр. Соответствующее обвинительное заключение утвердила местная прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фигурантами по делу проходят двое петербуржцев, которые, по версии следствия, в феврале-марте текущего года организовали игорную зону в квартире в жилом доме на Комендантской площади. В помещении расположили 27 игровых автоматов, где азартные местные жители спускали деньги.

Ранее мы рассказывали, что за избитого в парадной полицейского петербуржец получил условный срок

Фото: pixabay

Теги: подпольное казино, прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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