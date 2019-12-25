В суд ушло дело петербуржца, обманом заработавшего 10 тысяч рублей

Он "покупал" кроссовки и тут же их продавал.

В Выборгский районный суд Петербурга направили уголовное дело о мошенничестве 27-летнего местного жителя при оформлении покупок в Интернете. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

По версии следователей, мужчина год назад оформил доставку кроссовок через курьера. При встрече подозреваемый показал курьеру на экране телефона факт перевода денег через мобильное приложение и забрал посылку. По факту денег на счету не оказалось.

После этого обвиняемый вернул покупку в ближайший магазин спортивных товаров и получил почти пять тысяч рублей. В декабре 2020 года он повторил данную махинацию.

В июле в Петербурге арестовали мужчину за мошенничество с квартирами на 12 млн рублей.

Фото: pexels