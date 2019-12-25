Дело похитившего 1,8 млн по госконтракту гендиректора рассмотрят в суде

Мужчина присвоил средства, не выполнив условия контракта.

Гендиректор одной из коммерческих фирм Петербурга обвиняется в хищении имущества с использованием своего служебного положения. Соответствующее заключение утвердила прокуратура Центрального района, сообщается в пресс-службе ведомства.

Как считает следствие, в декабре 2016 года мужчина заключил с городским УФНС госконтракт на автотранспортное обслуживание и спустя почти год предоставил в налоговую инспекцию документы с ложными сведениями. В них гендиректор отметил, что услуги по контракту на сумму в 1,8 миллиона рублей были якобы выполнены, однако в действительности их так никто и не оказал.

Уголовное дело рассмотрит Куйбышевский районный суд.

СМИ: Следком проверяет гендиректора "Адмиралтейских верфей" на расходование средств Минобороны.

Фото: Piter.TV