В суд направили дело предпринимателя, расстрелявшего в Петербурге оперативника

Мужчину обвиняют в ряде преступлений.

В четверг, 10 июня, в петербургском следственном комитете сообщили, что расследование по делу предпринимателя Станислава Яковлева завершено.

Мужчину обвиняют по ряду статей, среди них покушение на убийство, хулиганство, побои, умышленное причинение легкого, среднего и тяжкого вреда здоровью. Яковлева задержали прошлым летом, спустя 5 лет после инцидента, из-за которого и было возбуждено уголовное дело.

Установлено, что в октябре 2015 года оперативники отмечали день уголовного розыска. Во время мероприятия они поссорились с клиентами лобби-бара отеля "Ландорфф" на Гороховой улице. Драка закончилась стрельбой. Известно, что предприниматель Яковлев выстрелил в оперативника Ислама Хамерзаева, который три месяца пролежал в коме. Яковлев тоже получил ранение, но из больницы сбежал.

Ранее мы писали, что в пяти районах Петербурга снесли незаконные автостоянки.

Фото: Piter.tv