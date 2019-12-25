В субботу температура в Петербурге опустится ниже нормы

В городе также ожидаются дожди, грозы и порывистый южный ветер.

В субботу, 11 июля, в Петербург пришел циклон, который довольно сильно повлияет на погоду в городе. Об этом рассказал Михаил Леус, ведущий специалист погодного центра "Фобос".

Синоптик заверил, что в течение дня температура воздуха на несколько градусов опустится ниже климатической нормы. Это значит, что сегодня стоит ожидать температуру от +20 до + 22 градусов по цельсию.

Также циклон принесет в город дожди, грозы и порывистый южный ветер. Атмосферное давление сегодня опустится ниже нормы и составит 752 миллиметров ртутного столба.

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