В субботу под Петербургом произошли три смертельные аварии

По факту случившегося ведется проверка.

В субботу, 14 сентября, в трех ДТП в Ленинградской области погибли водители. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, на 124 км трассы "Кемполово - Выра - Тосно - Шапки" около 12:05 мужчина за рулем Мазды выехал на встречную полосу и врезался в Хонду. Водитель Мазды скончался на месте, а мужчина 1984-го года рождения, управлявший второй иномаркой, получил тяжелые травмы.

Днем авария произошла также в Волховском районе на автодороге "Зуево - Новая Ладога". Мужчина 1982-го года рождения на Шевроле погиб в результате столкновения с Ниссаном. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.

Около 13:30 на 35-м км трассы "СПб - Морье" водитель 1950-го года рождения не предоставил преимущество в движении и врезался в Ленд Ровер. В результате ДТП пенсионер погиб.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что детей эвакуировали из школы на Петроградке из-за пожара.

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