В школе на Петроградской произошел пожар: детей эвакуировали

На улице Мира пожар отменил школьные уроки.

Первыми о проишествии рассказали в соцсетях. Пользователи уточнили, что возгорание произошло на первом этаже школы №80. Пожарная сигнализация не сработала, хотя до этого при плановых эвакуациях она функционировала.

По сообщениям ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре в доме №18 по улице Мира поступило в 12:07 часов. Выяснилось, что на площади в два квадратных метра загорелась макулатура. От огня удалось избавиться к 12:25 часов.

Позже родители рассказали, что учителя объяснили инцидент неисправной проводкой. В тушении пожара приняли участие 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Школьники и учителя были эвакуированы на улицу. Информации о пострадавших нет.

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Фото: vk.com/spb_today