Будущие пожарные принесли присягу на площади Победы в Петербурге

Утром в субботу, 14 сентября, состоялось торжественное приведение к присяге курсантов первого курса и клятва кадетов петербургского университета ГПС МЧС РФ.

В общий строй перед множеством зрителей встал 231 курсант и 58 воспитанников Кадетского пожарно-спасательного корпуса. С поздравительной речью перед первокурсниками выступил замминистра МЧС Николай Гречушкин.

Отмечается, что во время обучения в старейшем учебном заведении в области подготовки специалистов для пожарно-спасательных подразделений студентам предстоит пройти различные испытания, чтобы в будущем стать специалистами в своем деле.

В Санкт-Петербургском университете государственной противопожарной службы готовят будущих инженеров пожарной и техносферной безопасности, юристов, судебных экспертов и системных аналитиков.

Фото, видео: Piter.TV