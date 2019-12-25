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В субботу горела квартира на Московском шоссе
Сегодня, 15:54
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В субботу горела квартира на Московском шоссе

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В помещении огонь уничтожил 20 "квадратов".

В Московском районе Петербурга горела трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу. 

Информация о пожаре поступила диспетчеру сегодня, 24 сентября, в 14:26. Выяснилось, что на Московском шоссе в доме № 16 огонь распространился по обстановке площадью 20 "квадратов". 

Тушить пожар отправились 15 пожарных, также были привлечены три единицы техники. Спустя 35 минут пламя локализовали. 

Отметим, что сведения о пострадавших в инциденте не поступали. 

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Фото: Piter.tv

Теги: горела квартира, московское шоссе, мчс, пожарные
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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