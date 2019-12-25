В субботу горела квартира на Московском шоссе

В помещении огонь уничтожил 20 "квадратов".

В Московском районе Петербурга горела трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

Информация о пожаре поступила диспетчеру сегодня, 24 сентября, в 14:26. Выяснилось, что на Московском шоссе в доме № 16 огонь распространился по обстановке площадью 20 "квадратов".

Тушить пожар отправились 15 пожарных, также были привлечены три единицы техники. Спустя 35 минут пламя локализовали.

Отметим, что сведения о пострадавших в инциденте не поступали.

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Фото: Piter.tv