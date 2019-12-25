В МФЮА пострадали несколько человек, которые пытались подняться на лифте.

В столичном вузе упал лифт со студентами. Об этом сообщили представители Следственного управления по Москве. По данным представителей ведомства, инцидент произошел в финансово-юридическом университете.

Ранее о произошедшем сообщили сами студенты. Они разместили информацию в социальных сетях. По данным очевидцев, лифт упал в корпусе "Калужский". В результате несколько человек оказались травмированы. Позже их пришлось госпитализировать. Сейчас пострадавшим оказана медицинская помощь.

До момента прибытия службы технической эксплуатации работники университета, дежурный фельдшер медицинского центра вуза, прибывшие врачи скорой помощи оказывали возможную помощь студентам, находящимся внутри заблокированной кабины Екатерина Исаева, пресс-секретарь МФЮА в интервью "Говорит Москва"

Студенты рассказали, что им запретили открывать двери. Руководство вуза угрожало им отчислением, а также взысканием денег за порчу лифта. Они добавили, что вызовы спасателей университет отменял, чтобы "не портить репутацию". В МФЮА заявили, что инцидент произошел по вине самих студентов, которые нагрузили кабину. Они "грубо нарушили" требования по эксплуатации лифта.

В Москве лифт с людьми пролетел несколько этажей.

Фото: Piter.tv