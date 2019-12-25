В старинном здании на Шлиссельбургском разместится реабилитационный центр для несовершеннолетних

На приспособление дома под новые цели планируется потратить 112 миллионов рублей.

В старинном здании на Шлиссельбургском шоссе разместится социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Речь идет о доме №187. Закупку, в рамках которой дом планируется отремонтировать и приспособить для новых целей разместило Санкт-Петербургское ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции".

Двухэтажное кирпичное здание было построено в 1813 году, с тех пор использовалось для различных нужд. Сейчас, как отмечается в документации к закупки, оно вполне пригодно для дальнейшего использования. В ходе работ, которые, что отрадно, пройдут под бдительным оком КГИОП, в доме будет осуществлена перепланировка. В итоге, его приспособят для 73 несовершеннолетних (с постоянным проживанием) и 70 сотрудников.

Стоимость этого проекта – 112 миллионов рублей. Заявки от компаний, желающих претворить его в жизнь, принимаются до 13 мая.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Адмиралтейском районе пройдет капремонт английской спецшколы №263.

Фото: Pixabay.com