В среду в Ленобласти ожидаются дожди

Дожди пройдут в большинстве районов Ленобласти.

В среду, 4 марта, жителей Ленобласти ожидает облачная с прояснениями погода, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС.

Дожди пройдут в большинстве районов Ленобласти. Также в ночь на 4 марта будет дуть северо-восточный, восточный ветер с порывами 5-10 м/с. Днём ветер начнет дуть с востока и юго-востока со скоростью 8-13 м/с.

Ночью в районах 47 региона будет от -4 до +1 градусов, днём воздух прогреется до +6 градусов. На дорогах возможна гололедица.

Фото: Piter.TV