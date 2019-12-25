В Петербурге в среду потеплеет до плюс 10 градусов

В среду Северная столица будет находиться на периферии антициклона.

В среду в Петербурге ожидается переменная облачность. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В среду Северная столица будет находиться на периферии антициклона. Осадков в течение дня не будет. Воздух прогреется до +8..+10 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление будет выше нормы.

Самая низкая температура в Петербурге 25 марта была зафиксирована в 1899 году, тогда столбик термометра опустился до -22 градусов, самым теплым этот день был в 1968 году – плюс 12 градусов.

Фото: Piter.TV