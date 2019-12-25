В среду утренний Петербурге сковали пробки в 4 балла

Водители толкаются на Якорной улице, Заневском проспекте, проспекте Маршала Блюхера и проспекте Косыгина.

В среду, 14 октября, стало известно о том, что в Северной столице зафиксировали пробки в 4 балла. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.карт.

Заторы наблюдаются на Якорной улице, Заневском проспекте, проспекте Маршала Блюхера, проспекте Косыгина и Дальневосточном проспекте. Кроме того, пробки образовались около станции метро "Бухарестская".

Также "красные" участки наблюдаются у станций метро "Озерки" и "Черная речка", на Парашютной улице, проспекте Испытателей и улице Савушкина.

Ранее мы сообщали о том, что пьяный петербуржец угрожал взорвать площадь.

Фото:яндекс.карты