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Петербург в среду закроют плотные облака
Сегодня, 9:02
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nastya960

Петербург в среду закроют плотные облака

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Столбик термометра 4 марта поднимется до +3..+5 градусов.

В середине рабочей недели погоду в Петербурге определит передняя часть циклона, выходящего на восток акватории Балтийского моря. Из-за этого над городом нависнут плотные облака, которые принесут осадки. Об этом в Facebook сообщил главный специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Столбик термометра 4 марта поднимется до +3..+5 градусов в Петербурге, в Ленобласти – до +1..+6 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с с востока.

К вечеру атмосферное давление опустится до 758 мм ртутного столба, что намного ниже нормы.

Фото: pixabay 

Теги: леус, погода, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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