Петербург в среду закроют плотные облака

Столбик термометра 4 марта поднимется до +3..+5 градусов.

В середине рабочей недели погоду в Петербурге определит передняя часть циклона, выходящего на восток акватории Балтийского моря. Из-за этого над городом нависнут плотные облака, которые принесут осадки. Об этом в Facebook сообщил главный специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Столбик термометра 4 марта поднимется до +3..+5 градусов в Петербурге, в Ленобласти – до +1..+6 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с с востока.

К вечеру атмосферное давление опустится до 758 мм ртутного столба, что намного ниже нормы.

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