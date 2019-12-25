В спорткомплексе во Владивостоке обрушилась строительная конструкция

Рабочий около минуты висел под потолком.

В спортивном комплексе "Динамо" во Владивостоке обрушилась строительная конструкция. Об этом рассказали очевидцы, записав инцидент на камеру мобильных устройств. Они заметили, что один из сотрудников объекта повис под потолком, пока под ним внизу натягивали спасательное покрывало. Известно, что ситуация зафиксирована во время подготовки соревнований по художественной гимнастике, когда рабочие занимались отсоединением баннера от потолка. Мужчина успел схватить конструкцию - перекладину, после чего остался на высоте около шести метров.

Местные журналисты утверждают, что благодаря помощи очевидцев событий, мужчина не пострадал и остался жив. Рабочий успешно приземлился на кусок ткани, которую под ним расстелили. Это вызвало бурные аплодисменты. В общей сложности сотрудник спорткомплекса провел под потолком около минуты.

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