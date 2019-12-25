В спектакле "Мертвый Дом" Достоевского героев-каторжан сыграли новгородские заключенные

В воскресенье, 7 ноября, на портале "Культура.рф" и в группе фестиваля в "Вконтакте" постановку покажут в воскресенье в 21:50.

В субботу, 6 ноября, онлайн-версию спектакля "Мертвый дом" представят в десяти кинотеатрах Новгородской области в 17:00. Показ проходит в рамках XXV Международного театрального фестиваля Достоевского.

Спектакль поставлен по мотивам повести "Записки из Мертвого дома", его режиссером выступил Даниил Донченко, а художник постановки Виктория Орлова.

На сцене героев-каторжан Достоевского сыграли осужденные новгородской исправительной колонии №7. Премьера в тюрьме состоялась 1 октября.

Основной мыслью спектакля стал поиск хотя бы крупицы порядочности, правдивости даже в самой заблудшей душе убийцы. Как рассказали организаторы, "Мёртвый дом" – это не какое-то определенное время и место, а клетка, в которой заперты грешники. Попадая в эту среду, интеллигентный и скромный Александр Горянчиков становится слушателем откровенных и жестоких историй о ненависти, мошенничестве, убийствах. Но важно не само преступление, а как человек его осознает.

В воскресенье, 7 ноября, на портале "Культура.рф" и в паблике фестиваля спектакль покажут в воскресенье. Трансляция начнётся в 21:50, сообщают организаторы фестиваля.

Ранее названы победители международного кинофестиваля "Послание к человеку".

Фото: предоставлено организаторами