В соцсетях появилось видео ДТП с автобусом в Сосновом Бору

Столкновение рейсового автобуса с ограждением в Сосновом Бору попало на запись камеры видеорегистратора.

1 августа утром в Сосновом Бору городской пассажирский автобус на скорости съехал с проезжей части и врезался в дорожное ограждение. Момент аварии попал на запись с камеры видеорегистратора.

На записи видно, что автобус резко сворачивает в сторону ограждения во время движения из-за остановившейся перед ним легковой машины, однако причина столь поздней и столь резкой реакции водителя автобуса не ясна. Пострадавших не оказалось ни среди прохожих, ни среди пассажиров автобуса. Обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

Ранее грузовик снес машину дорожных рабочих на трассе М-11.

Видео: ВКонтакте/Мой Сосновый Бор