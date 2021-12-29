Женщина накладывала макароны руками в перчатках.

В школе в Дзержинске отстранили от работы повара, накладывавшего еду руками. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы городской администрации. Известно, что руководство образовательного учреждения по Нижегородской области вовремя заметило неприятный инцидент.

Ранее по социальным сетям распространился отрывок, сделанный на камеру мобильного устройства. На нем видно как сотрудница столовой распределяет макароны по тарелкам. Женщина работала в перчатках.

По результатам проверки факт нарушения подтвердился, к повару и заведующей производством применены меры дисциплинарного взыскания - выговор, штраф. администрация Дзержинска

Представители "Комбината школьного питания" уточнили, что женщина работала в школе с ноября 2021 года. На раздачу ее поставили только с января 2022 года. Чиновники отметили, что все учебные учреждения региона обеспечены необходимым инвентарем и посудой в достаточном объеме.

В Роспотребнадзоре напомнили, что салаты хранятся только 12 часов.

Фото: Вконтакте / Подслушано Дзержинск