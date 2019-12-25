В школах и детсадах Петербурга проверят пожарную безопасность перед новым учебным годом

94% всех учреждений уже прошли проверки.

Все школы и детские садики Петербурга перед началом нового учебного года проверят на соблюдение пожарной безопасности. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного. Всего в городе 1975 учреждений, 94% из них уже проверили.

В учреждениях должны проверить системы автоматической противопожарной защиты и доступа в здания, электрическое оборудование. Также в садах и школах проинструктируют ответственный за электрохозяйство персонал, а в первые дни сентября проведут Уроки безопасности для дошколят и школьников.

Беглов напомнил, что в прошлом году Петербург пережил семь пожаров в образовательных учреждениях, а в этом году – четыре. Избежать трагедий и серьезных последствий помогли автоматическая противопожарная защита и грамотные действия персонала.

Ранее мы рассказывали, что в Невском районе ввели в эксплуатацию школу на 825 мест.

Фото: pixabay