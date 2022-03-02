В школах Ленобласти появится история региона в 2024 года

В школах Ленинградской области появится история региона в школах. Проект программы будут разрабатывать год.

В школах Ленобласти начнут изучать историю и культуру региона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Вопросы, которые связаны со структурой и содержанием обсудила председатель Комитета образования области Вероника Реброва с рабочей группой по разработке региональных учебников и учебно-методических пособий.

В сообщении пресс-службы сказано, что работа над программой займет около года. К 1 сентября 2024 года планируется, что новые учебники уже появятся в областных школах.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти добыча рыбы увеличилась на 24% в 2023 году.

Фото: администрация Ленинградской области