На Украине представили бронетрактор "Тортилла": появились фото смешного оружия

Популярный украинский блог bmpd опубликовал фото и технические характеристики забавной новинки местного ВПК: бронетрактора "Тортилла".

В Киеве подошла к концу выставка "Оружие и безопасность". Одним из главных открытий мероприятия стало крайне странное изобретение военного инженера Бориса Ткача. Речь идет о бронированном тракторе с мультяшным названием "Тортилла". Информация о характеристиках машины и первые фото уже появились в Сети. Большинство пользователей отнеслись к новинке украинского ВПК не совсем серьезно.

Бронетрактор "Тортилла": фотографии, видео

Итак, на первых кадрах разработки, предназначенной для выполнения черновой работы на поле боя, можно рассмотреть бронетрактор "Тортилла" со всех ракурсов. Снимки появились в блоке bmpd, связанному с Центром анализа стратегий и технологий. Бронированный трактор представляет собой достаточно неуклюжую машину грязно-зеленого цвета, спрятанную под листовой броней. Внутри у "Тортиллы" есть только одно место, предназначенное для шофера трактора. При этом в передней части агрегата можно разглядеть крупные отверстия, предназначение которых не до конца понятно.

Помимо основного слоя брони (толщина железа варьируется от 10 до 20 миллиметров) трактор защищен железной сеткой. Она же выполняет противокумулятивную функцию. Со стороны три слоя сетки напоминают то ли уши Чебурашки, то ли крылья гигантской мухи. Передвигается "Тортилла" на маленьких гусеницах, расположенных с двух боков транспортного средства. Уже известно, что колесную базу изобретатель позаимствовал у обычного трактора Т-150.

Бронетрактор "Тортилла": отзывы блогеров, комментарии

Пост патриотичного украинского блога был встречен массой шуток и подколов. Пользователи подвергли критике внешний вид бронетрактора, убогое оформление кабины водителя и поставили под сомнение эффективность всей задумки. Ожидается, что бронетрактор будет эвакуировать раненых и разгребать завалы на дорогах в зоне военных действий.

Однако людям "Тортилла" напомнила скорее пепелацы из "Кин-дза-дзы" и технику "Империи зла" из "Звездных войн". Вот лишь некоторые из недовольных комментариев от пользователей Сети.