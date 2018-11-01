В сети появился венецианский клип Монатика "Зашиваю душу"

Роль возлюбленной Монатика сыграла модель Валерия Лахина.

В сети появился веницианский клип Монатика "Зашиваю душу". Видеоролик опубликован YouTube канале артиста.

Над клипом работала клипмейкер Таня Муиньо, которая снимает абсолютно все клипы артиста. Локацию для клипа артист выбрал очень романтичную - Венеция. Роль возлюбленной Монатика сыграла модель Валерия Лахина.

В клипе влюбленные катаются на гондолах, велосипедах, танцуют и устраивают пикник.

Ранее мы сообщали о том, что Slipknot выпустили клип на первый за четыре года трек

Видео:Монатик/YouTube