Во вторник, 21 января, в сети появился трейлер сериала "Сквозь снег". Ролик опубликован на YouTube-канале JoBlo Movie Trailers.
В сюжете сериала история жизни человечества после того, как мир претерпел техногенную катастрофу, которая привела к новому ледниковому периоду. В итоге учёные решили построить поезд вокруг всего земного шара и согнать туда выживших.
В главных ролях Давид Диггс, Мики Самнер, Шейла Ванд, Иддо Голдберг и Лена Холл. Режиссером выступил Джеймс Хоуз, который работал над "Чёным зеркалом".
Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер сериала "Шучу" с Джимом Керри.
Видео:JoBlo Movie Trailers/YouTube
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