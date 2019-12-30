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В сети появился трейлер сериала "Сквозь снег"

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Премьера сериала анонсирована на 31 мая 2020 года.

Во вторник, 21 января, в сети появился трейлер сериала "Сквозь снег". Ролик опубликован на YouTube-канале JoBlo Movie Trailers.

В сюжете сериала история жизни человечества после того, как мир претерпел техногенную катастрофу, которая привела к новому ледниковому периоду. В итоге учёные решили построить поезд вокруг всего земного шара и согнать туда выживших.

В главных ролях Давид Диггс, Мики Самнер, Шейла Ванд, Иддо Голдберг и Лена Холл. Режиссером выступил Джеймс Хоуз, который работал над "Чёным зеркалом".

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер сериала "Шучу" с Джимом Керри.

Видео:JoBlo Movie Trailers/YouTube

Теги: кино, культура, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Культура, Кино, Новости СПб,

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