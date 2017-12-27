В сети появился трейлер нового сериала про Дональда Трампа

Американский президент Дональд Трамп стал главным героем нового комедийного сериала "Our Cartoon President" ("Наш мультяшный президент"), релиз которого состоится 11 февраля на просторах Интернета.
Сериал «Наш мультяшный президент» в скором времени появится на просторах сети, и будет радовать американских зрителей отборным юмором и качественной графикой. Съемкой занимался телеканал Showtime, который отснял культовый сериал "Бесстыдники".
В мультике Трамп проводит совещание, встречается с советниками и перелистывает телеканалы в обществе своей супруги Меланьи Трамп. Создатели шоу обещают, что зрители увидят "сложные решения", "ближайших союзников", «грозных врагов» президента, а также получат долю "романтики".
Занимается проектом Стивен Кольбер, ведущий собственного шоу The Late Show with Stephen Colbert, а сам сериал, состоящий из десяти эпизодов, будет представлен для ознакомления 28 января на ограниченном количестве платформ.
Видео: YouTube / SHOWTIME