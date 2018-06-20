  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 23:00
124
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

В сети появился трейлер мультфильма «Angry Birds 2»

0 0

В российский прокат фильма выйдет 22 августа

В среду, 27 марта,  в сети появился трейлер мультфильма "Angry Birds 2". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале компании Sony.

Режиссером картины выступил Туроп ван Орман, для которого лента станет дебютной работой в большом кино. Продюсировать ленту будет финская компания Rovio Entertainment - непосредственный разработчик игры "Angry Birds".

Героев мультфильма озвучивали Джейсон Судейкис, Дэнни МакБрайд, Питер Динклэйдж, Ники Минаж и другие.

В российский прокат фильма выйдет 22 августа.

Ранее мы сообщали о том, что Rammstein опубликовали мрачный тизер нового клипа

Видео:Sony

Теги: кино, культура, мультфильм angry birds
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Оставить комментарий