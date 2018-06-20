В российский прокат фильма выйдет 22 августа

В среду, 27 марта, в сети появился трейлер мультфильма "Angry Birds 2". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале компании Sony.

Режиссером картины выступил Туроп ван Орман, для которого лента станет дебютной работой в большом кино. Продюсировать ленту будет финская компания Rovio Entertainment - непосредственный разработчик игры "Angry Birds".

Героев мультфильма озвучивали Джейсон Судейкис, Дэнни МакБрайд, Питер Динклэйдж, Ники Минаж и другие.

В российский прокат фильма выйдет 22 августа.

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Видео:Sony