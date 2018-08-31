В фильме снялись Бойд Холбрук, Оливия Манн, Томас Джейн, Джейк Бьюзи и другие.

В пятницу, 31 августа, в сети появился новый трейлер "Хищника" от Шейна Блэка. Студия "20th Century Fox" опубликовала его в YouTube.

По сюжету бывший морской пехотинц Куинн Маккенн обнаруживает злобную инопланетную расу на Земле. Его сын с расстройством аутистического спектра стнет ключевой фигурой в развитии событий. Кинолента станет сиквелом оригинальной картины 1987 года с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

В фильме играют такие актеры, как Бойд Холбрук,Томас Джейн, Джейк Бьюзи, Оливия Манн и многие другие.

В России премьера фильма состоится 13 сентября.

Ранее мы сообщали, что Шнуров и Гребенщиков записали совместный трек для сериала "Гоголь".

Видео:20th Century Fox/YouTube