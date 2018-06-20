В сети появился новый трейлер "Хеллбоя" со взрослы рейтингом 

Фильм выйдет в российский прокат уже 11 апреля.

В понедельник, 8 апреля, в сети появился новый трейлер перезапуска "Хэллбоя" с рейтингом для взрослых. Ролик опубликовала Kinoafisha International.

"Хеллбой" получил "взрослый" рейтинг R из-за жестокого кровавого насилия и нецензурной брани. Режиссером киноленты выступил Нил Маршалл, который известен по таким работам, как "Центурион" и эпизоды "Игры престолов".

По сюжету главный герой сталкивается в противостоянии с Кровавой королевой Нимуэ, которую играет Милла Йовович. В фильме также появятся такие знаменитости, как Иэн МакШейн, Дэниел Дэ Ким, Саша Лейн.

Фильм выйдет в российский прокат уже 11 апреля.

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