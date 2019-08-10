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В сети появился новый клип Кэти Перри на песню "Small Talk"

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Соавтором песни стал продюсер Чарли Пут, Джейкоб Кашер, который работал с Maroon 5 и Аврил Лавин.

В субботу, 10 августа, в сети появился новый клип Кэти Перри на песню "Small Talk". Видеоролик размещен на официальном YouTube-канале американской певицы.

В сюжете клипа рутинная жизнь офисных работников. Также в видеоролике поднимается вопрос о том, как пережить расставание. Известно, что соавтором песни стал продюсер Чарли Пут, Джейкоб Кашер, который работал с Maroon 5 и Аврил Лавин.

Фанаты Кэти Перри отметили, что в последнее время у певицы слишком много песен на тему расставания. Однако, новый клип поклонникам очень понравился. 

Ранее мы сообщали о том, что Disney показал актерский состав ремейка "Леди и Бродяга".

Видео:KatyPerryVEVO 

 

Теги: культура, кэти перри, кэти перри новый клип, музыка
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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