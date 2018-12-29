В сети появился новый клип Федука "Амазонка"

Во вторник, 29 января, в сети появился новый клип Федука под название "Амазонка". Видеоролик размещен на официальном канале певца.
Как прекрасно, вспомнил свою любовь...Лучше всяких фэйсов
отмечают фанаты в комментариях под клипом
В новом видеоролике от артиста снова представлена любовная линия.
Режиссером-постановщиком выступил Ежевикин, а художником Стрельцов.
Ранее мы сообщали о том, что Российский конкурсант "Евровидения" выступит во втором полуфинале
Видео: Feduk/YouTube
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