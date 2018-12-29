В сети появился новый клип Федука "Амазонка"

В новом видеоролике от артиста снова представлена любовная линия.

Во вторник, 29 января, в сети появился новый клип Федука под название "Амазонка". Видеоролик размещен на официальном канале певца.

Как прекрасно, вспомнил свою любовь...Лучше всяких фэйсов отмечают фанаты в комментариях под клипом

В новом видеоролике от артиста снова представлена любовная линия.

Режиссером-постановщиком выступил Ежевикин, а художником Стрельцов.

Ранее мы сообщали о том, что Российский конкурсант "Евровидения" выступит во втором полуфинале

Видео: Feduk/YouTube