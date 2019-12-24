Во вторник, 24 декабря, в сети появился новый клип Дрейка на песню "War". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале канадского рэпера.
Фанаты Дрейка предположили, что эта песня означает конец войны между им и певцом Weeknd.
"И тот чувак, который звучит так, будто он пел в "Thriller",
Ты же знаешь, что он мой нигга, нам только нужно было помириться",
—поёт Дрейк.
Также в клипе Дрейк показывает, как можно встретить Новый год. Рэпер предлагает покататься на сноуборде, посидеть с друзьями у костра или сходить на неоновую вечеринку.
Ранее мы сообщали о том, что Роберт Паттинсон намерен уйти в порно в случае провала "Бэтмена".
Видео:Drake/YouTube
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