  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:19
46
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

В сети появился новый клип Дрейка на песню "War"

0 0

Дрейк показывает несколько способов провести Новый год.

Во вторник, 24 декабря, в сети появился новый клип Дрейка на песню "War". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале канадского рэпера. 

Фанаты Дрейка предположили, что эта песня означает конец войны между им и певцом Weeknd.

"И тот чувак, который звучит так, будто он пел в "Thriller",

Ты же знаешь, что он мой нигга, нам только нужно было помириться",

—поёт Дрейк.

Также в клипе Дрейк показывает, как можно встретить Новый год. Рэпер предлагает покататься на сноуборде, посидеть с друзьями у костра или сходить на неоновую вечеринку. 

Ранее мы сообщали о том, что Роберт Паттинсон намерен уйти в порно в случае провала "Бэтмена".

Видео:Drake/YouTube

Теги: кино, культура, музыка
Категории: Лента новостей, Культура, Кино, Музыка,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии