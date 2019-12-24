Дрейк показывает несколько способов провести Новый год.

Во вторник, 24 декабря, в сети появился новый клип Дрейка на песню "War". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале канадского рэпера.

Фанаты Дрейка предположили, что эта песня означает конец войны между им и певцом Weeknd.

"И тот чувак, который звучит так, будто он пел в "Thriller", Ты же знаешь, что он мой нигга, нам только нужно было помириться", —поёт Дрейк.

Также в клипе Дрейк показывает, как можно встретить Новый год. Рэпер предлагает покататься на сноуборде, посидеть с друзьями у костра или сходить на неоновую вечеринку.

Ранее мы сообщали о том, что Роберт Паттинсон намерен уйти в порно в случае провала "Бэтмена".

Видео:Drake/YouTube