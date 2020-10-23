В сети нашли "липовые" справки об отсутствии коронавируса

Цены стартуют от 500 рублей.

В сети появилось информация о том, что в Петербурге аферисты развернули торговлю справками с отрицательными тестами на коронавирусную инфекцию. Данные справки, например, нередко требуют при выезде за границу или по возвращении из-за рубежа. Об этом 23 октября сообщила газета "Петербургский дневник".

Отмечается, что стоимость справки варьируется от 500 до 1800 рублей. При этом самая "дешевая" версия справки предлагается тем, кто уверен, что подлинность документа не будут проверять. За 1200 рублей достоверность справки будут подтверждать по телефону, а за 1800 рублей вместе со справкой появится верификационный QR-код.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как скоро рост заболеваемости по коронавирусу пойдет на спад и что для этого нужно делать.

Фото: Piter.tv