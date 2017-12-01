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Вчера, 18:24
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Shdaria
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В сети набирает популярность милое видео, где пес просит ласки от хозяина

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Музыкальный ролик с милым и ласковым псом тронул душу пользователей.

Израильский музыкант Рон Минис решил записать видеоролик своего исполнения композиции Hotel California группы Eagles. Однако популярности ролик добился не из-за интересного звучания трека, а из-за верного друга.

Минис играл гитарное соло на фортепиано, а позже к нему подошел пес, которому явно хотелось ласки хозяина. Он смотрел на музыканта просящими глазами и даже лапой попросил обратить на него внимания. Добрый пес настолько затронул душу людей, что они попросили Миниса и дальше задействовать его в своих видео.
 
Видео: YouTube - Анжелика Сталиновская
 
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Категории: Лента новостей Мировые новости

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