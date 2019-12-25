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В 2021 году россиян начнут прививать от коронавируса
Сегодня, 15:42
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В 2021 году россиян начнут прививать от коронавируса

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Соответствующей вакциной занимаются в петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии.

В среду. 11 февраля, стало известно о том, что в 2021 году россиян начнут прививать от коронавируса. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на замдиректора по инновационной работе Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии Александра Семёнова.

"Вакцина появится в течение ближайших нескольких месяцев как прототип — сомнений нет. Дальше надо проверять, будут ли побочные эффекты",

—отметили в НИИ.

Известно, что Александр Семёнов входил в делегацию, которая ранее посетила по заданию Всемирной организации здравоохранения китайский Ухань, где и началась эпидемия коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга не будут вводить запрет на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса.

Фото:pixabay

Теги: здоровье, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Общество, Здоровье,

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