В семье из Симферополя погибли двое детей от отравления неизвестным веществом

Мать детей и третий ребенок находятся в больнице.

В Симферополе два ребенка погибли от отравления неизвестным веществом.

СУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю сообщает, что жительница Симферополя обратилась за медпомощью из-за резкого ухудшения здоровья ее троих детей. Когда приехала скорая, 10-месячный мальчик уже скончался. 5-летний мальчик и 8-летняя девочка были срочно госпитализированы. Но, несмотря на усилия медиков, девочка умерла. Мальчик и мать детей находятся в больнице.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам". Уже стало известно, что газовое оборудование исправно, утечек газа не выявлено. Следствие рассматривает все возможные версии случившегося. Приоритетная версия - отравление веществом невыясненной этиологии.

Назначены все виды судебно-медицинских экспертиз и иные исследования для установления источника и точной причины смерти. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю. СУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю

В настоящее время опрашиваются свидетели, очевидцы, знакомые. Семья, в которой отравились дети, считается положительной.

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Фото: Piter.TV