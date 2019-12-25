  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В салоне связи в Пикалево украли телефоны
Сегодня, 16:20
78
smirenny

В салоне связи в Пикалево украли телефоны

0 0

Грабителю приглянулись два Iphone.

Днем в четверг, 24 сентября, в полицию поступило заявление о краже. 

Стало известно, что на Советской улице, 23, в городе Пикалево неизвестный украл два телефона из салона сотовой связи "Билайн". Грабителю приглянулись два Iphone 8 черного и золотого цветов. Общая сумма ущерба составила 68 тысяч рублей. Кадры с камер видеонаблюдения изъяты, ведется расследование. 

Ранее мы писали, что в Петербурге водитель Hyundai Solaris взбесился и разбил монтировкой машину оппонента.

Фото: Piter.TV

Теги: кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии