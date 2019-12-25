В салоне связи в Пикалево украли телефоны

Грабителю приглянулись два Iphone.

Днем в четверг, 24 сентября, в полицию поступило заявление о краже.

Стало известно, что на Советской улице, 23, в городе Пикалево неизвестный украл два телефона из салона сотовой связи "Билайн". Грабителю приглянулись два Iphone 8 черного и золотого цветов. Общая сумма ущерба составила 68 тысяч рублей. Кадры с камер видеонаблюдения изъяты, ведется расследование.

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Фото: Piter.TV