В саду Маршала Говорова "Ленсвет" обновит наружное освещение

Будут установлены 18 новых торшеров и демонтированы старые конструкции.

В Адмиралтейском районе Петербурга представители "Ленсвета" обновили уличное освещение. Об этом сообщила пресс-служба организации. ИЗвестно,что утром 11 сентября специалисты установили 18 новых металлических фонарей в саду Маршала Говорова. Мощность новых торшеров составляет по 60 ватт.

Отметим, что работы будут проводиться на территории между набережной реки Фонтанки и Московским проспектом. Кроме замены наружного освещения, также будут демонтированы 12 торшеров, которые освещали улицу с 1977 года. Их убрали из-за проведения работ по реконструкции пространства.

Ремонт продлится до 30 ноября включительно. Эксперты проведут подземные коммуникации в кабельных канализациях. Обеспечение электричеством будет проходить через уже существующий пункт питания.

Напомним, что Никита Михалков попал в больницу.

Фото: Pixabay.com