В саду Мариинского дворца прошел шахматный турнир

В саду Мариинского дворца прошел молодежный шахматный турнир под открытым небом. Лидирующую позицию занял студент «Военмеха» Глеб Потемкин.

В Петербурге прошел шахматный турнир в саду Мариинского дворца. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания города.

Соревнования объединили десятки юных петербуржцев, среди которых не только любители, но и профессиональные шахматисты. По словам организаторов, площадка была выбрана неслучайно. У Синего моста когда-то находился Немецкий клуб, в котором играли в шахматы.

Турнир состоял из нескольких туров, по итогам которых была определена тройка лидеров турнирной таблицы. Лидером стал студент университета "Военмех" Глеб Потемкин. Он и стал обладателем Кубка шахматного турнира Молодежного парламента города.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области прошел Кубок Губернатора по конному спорту.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга