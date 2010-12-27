В саду Дружбы появилось дерево с печеньем

13 сентября в Саду дружбы на Литейном проспекте "выросло" дерево предсказаний с печеньем. Таким чудом фестиваль гигантских китайских фонарей, проходящий в Приморском парке Победы, отмечает Праздник середины осени. В Китае это традиционное праздненство посвящено урожаю и официально освобождает китайцев от работы на три дня. В это время принято дарить друг другу лунные пряники – круглое, как полная луна, печенье, ведь именно у нее китайцы просят удачи.
Петербургское дерево предсказаний просуществует до последнего, трехсотого угощения. Любой желающий сможет узнать, что изменится в его будущем или что ожидает его в ближайшее время.
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Фото: pixabay
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