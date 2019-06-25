РПЦ считает, что слово "безбожники" вырвали из контекста, а в речи оно не было ни к кому лично применено.

В российской патриархии прокомментировали слова священника о "безбожниках на войне". Пресс-служба Белгородской епархии утверждает, что слова митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна вырваны из контекста и интерпретированы неверно.

В РПЦ считают, митрополит имел в виду, что погибшие в первые годы Великой Отечественной войны являются жертвой за безбожие государства, а не безбожниками.

Напомним, что Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн высказался на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны. После его слов о том, что гибель бойцов Красной армии в Вов "жертвой, принесённой за безбожие" , общественность возмутилась.

По данным телеграм-канала "Белгород № 1", в данный момент сам митрополит не может прокомментировать выступление, потому что "отсутствует до пятницы".

Ранее мы сообщали о том, что полицейские задержали подозреваемого в грабеже и серийных отравлениях москвичей.

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