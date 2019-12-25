В результате ДТП на дороге "Будогощь–Бестоголово" погиб водитель

Произошло лобовое столкновение.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 4 октября около восьми часов вечера в Киришском районе Ленобласти произошло ДТП.

Сообщается, что на автодороге "Будогощь–Бестоголово" произошло лобовое столкновение двух авто "Митсубиси Аутлендер" и "Хендай Элантра". Водитель "Элантры" скончался до прибытия кареты скорой помощи. При каких обстоятельствах произошла авария, неизвестно. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы писали, что на Левашовском проспекте сбили петербуржца.

Фото: Piter.TV