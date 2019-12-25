В реке на набережной Лейтенанта Шмидта заметили женщину

Женщину разыскивают спасатели.

Вечером в пятницу, 4 декабря, в Большой Неве на набережной Лейтенанта Шмидта заметили женщину, сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что неизвестная может утонуть. К месту прибыли спасатели и начали разведку. На берегу нашли красную куртку. Визуальный поиск не принес результатов, поэтому специалисты начали приборный поиск. Подробной информации о случившемся пока нет.

Ранее мы писали, что умерла одна из старейших жительниц Петербурга.

Фото: Piter.TV