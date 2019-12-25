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В реке на набережной Лейтенанта Шмидта заметили женщину
Сегодня, 20:58
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smirenny

В реке на набережной Лейтенанта Шмидта заметили женщину

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Женщину разыскивают спасатели.

Вечером в пятницу, 4 декабря, в Большой Неве на набережной Лейтенанта Шмидта заметили женщину, сообщил источник в правоохранительных органах. 

Отмечается, что неизвестная может утонуть. К месту прибыли спасатели и начали разведку. На берегу нашли красную куртку. Визуальный поиск не принес результатов, поэтому специалисты начали приборный поиск. Подробной информации о случившемся пока нет.

Ранее мы писали, что умерла одна из старейших жительниц Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: петербург, розыск женщины, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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