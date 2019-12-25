Умерла одна из старейших жительниц Петербурга

В среду, 2 декабря, в Петербурге умерла одна из старейших жительниц города Клавдия Селюженок. Об этом сообщил ТАСС.
В ноябре Клавдия Павловна отпраздновала свой 108-й день рождения. Подробной информации о причине смерти пока нет, уточнили в агентстве.
Клавдия Селюженок ветеран Великой Отечественной войны, а также награждена медалью "За оборону Ленинграда". Много лет работала на заводе "Арсенал".
Ранее мы писали, что умер ветеран, расписавшийся на стене Рейхстага в Берлине.
Фото: Pixabay
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