Умерла одна из старейших жительниц Петербурга

Клавдии Павловне Селюженок было 108 лет.

В среду, 2 декабря, в Петербурге умерла одна из старейших жительниц города Клавдия Селюженок. Об этом сообщил ТАСС.

В ноябре Клавдия Павловна отпраздновала свой 108-й день рождения. Подробной информации о причине смерти пока нет, уточнили в агентстве.

Клавдия Селюженок ветеран Великой Отечественной войны, а также награждена медалью "За оборону Ленинграда". Много лет работала на заводе "Арсенал".

Ранее мы писали, что умер ветеран, расписавшийся на стене Рейхстага в Берлине.

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