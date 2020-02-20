В реке Охте обнаружили тело мужчины

Труп был найден в районе деревни Капитоново.

Сегодня, 27 августа, во Всеволожском районе Ленобласти обнаружили тело человека. Предположительно, он утонул. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе 47-го региона.

Труп мужчины нашли реке Охте около деревни Капитоново. На место случившегося прибыли стражи порядка и спасатели. Они вытащили тело на сушу и передали его правоохранителям. Личность погибшего сейчас устанавливается. Проводится проверка.

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Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО