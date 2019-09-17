В разборках пьяных водителей "BMW" пострадали очевидцы

Помятыми оказались не только лица конфликтовавших, но и машины случайных автовладельцев рядом.

Вчерашним вечером на КАДе драка нетрезвых автовладельцев едва не закончилась откусанным ухом и разбитыми автомобилями, написали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте.

"Все произошло очень быстро, мы ехали и впереди нас резко оттормозилась Лада. Перед нами поперек дороги стояла БМВ седан и рядом БМВ Х6. Из Х6 выбежали трое мужчин с признаками САО и начали бить другого водителя БМВ. В результате потасовки водителю БМВ надкусили ухо и сильно повредили бровь", – Elena Skrynnik.

Как только очевидица начала снимать видео на телефон, водитель Х6 потребовал убрать телефон, рассказывает она. Его друзья в этот момент дрались с водителем другого BMW, а один молодой человек помял ударами ноги дверь Лады. Девушка жалуется, что один из участников драки разбил лобовое стекло ее машины.

Ранее мы писали про несчастный случай во время учений в Смоленской области.

Видео: Elena Skrynnik, ВКонтакте