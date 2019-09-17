БТР задавил двух росгвардейцев во время учений в Смоленской области

Один солдат погиб на месте, второго с переломанными ногами и рёбрами отвезли в областную больницу, где он также скончался.

Во время учений Росгвардии в Смоленской области произошел несчастный случай – погибли двое солдат. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на военный следственный отдел СК по Смоленскому гарнизону.

По предварительной информации, несчастный случай произошел по нелепому стечению обстоятельств. Два росгвардейца по непонятным причинам оказались на пути бронетранспортера, который не заметил их.

Один солдат погиб на месте, второго с переломанными ногами и рёбрами отвезли в областную больницу. Однако медики не сумели спасти пациента, он также умер.

В начале года в Абхазии БТР с российскими военными рухнул в ущелье.

Видео: YouTube/ HotNews Romania