Неизвестные вскрыли квартиры в расселенном доме на улице Некрасова

В центре Петербурга взломали расселенные квартиры и затопили этаж.

В расселенных квартирах дома № 1 на улице Некрасова в Петербурге обнаружили следы взлома и вандализма. Повреждения выявили сотрудники ООО "ЖКС № 1 Центрального района" во время планового осмотра. Об этом 8 октября сообщили в администрации Центрального района.

На лестничной клетке и в ранее расселенных помещениях нашли поврежденные замки и другие следы постороннего вмешательства. Управляющая организация зафиксировала повреждения и приняла меры для сохранности имущества, оставшегося в квартирах. После этого представители организации обратились в полицию. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

О взломе стало известно накануне. Собственница одной из квартир Ксения рассказала "Фонтанке", что неизвестные вскрыли практически все квартиры на этаже. По ее словам, жильцы узнали об этом случайно. Предположительно, из некоторых помещений могли что-то вынести, однако существенных пропаж собственники не заметили.

Кроме того, в одной из комнат неизвестные открыли воду. В результате затопило квартиру на четвертом этаже.

Часть жильцов дома на улице Некрасова, 1, экстренно расселили в ноябре 2025 года.

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Фото: Piter.TV