В рамках программы реновации в Петербурге снесли первую за 12 лет хрущевку

До конца года квартиры в других районах получат и жильцы соседней пятиэтажки.

В Сосновой Поляне снесена по программе реновации снесена первая за 12 лет петербургская хрущевка. Многоквартирный дом 1967 года постройки будет расселен. Об этом сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на "СПБ Реновация".

Всего в пятиэтажке по 2-ой Красноармейской улице размещалось 50 квартир. Снос произошел в соответствии с ожидаемыми сроками. На очереди в текущем году – расселение соседнего дома №39.

Отметим, что расселение хрущевки произошло с опозданием: хозяин одной из квартир не согласился с условиями, предложенным подрядчиком, и попытался сделать наценку за квадратные метры.

Программа реновации в городе действует в 2008 года. На сайте программы развития застроенных территорий Петербурга размещена информация о том, что за последние 10 лет 1500 семей переехали по новым адресам.

Ранее мы рассказали о том, что Петербург начнет применять московский способ оплаты общественного транспорта.

Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга